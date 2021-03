S hčerino glavo prikorakal na policijo

Najstničin umor je zanetil pozive k novim zakonom proti umorom iz časti.

S hčerino glavo je korakal po cesti.

Vaščani indijske vasice Pandetara v zvezni državi Uttar Pradesh so obstali v šoku in grozi. Sredi dneva je po prašni cesti, ki vodi do dva kilometra oddaljene policijske postaje, namreč korakal 45-letni, v roki pa mu je bingljala odsekana dekliška glava. Hodil je ponosno, s prsti celo oblikoval znak zmagoslavja. Najstniško hčer je zalotil s fantom, ki mu ni bil pogodu, zatorej mu, je bil prepričan, ni preostalo drugega, kot da jo obglavi in tako reši družinsko čast.Zgroženi vaščani so mu zaprli pot. A Sarvesh je ostal povsem hladen in glavo 17-letne hčerke mirno odložil na tla. Pojasnil je, da je na poti na policijo, da se preda. Medtem se je mimogrede še odzval na telefonski klic. Niti sledu o paniki ali obžalovanju. »To je glava moje hčere. Jaz sem to naredil. Zaklenil sem jo v sobo in ji odsekal glavo z ostrim predmetom,« je brez oklevanja povedal policistom in še dodal, da bi, če bi le lahko, ubil tudi fanta, s katerim jo je zalotil v vprašljivem položaju in zvezi s katerim je nasprotoval. »Če bi ga našel, bi ubil tudi njega. Hčerino truplo je v njeni sobi.« Policija je Kumarja, sicer otroka štirih, nemudoma aretirala, pozneje pa tudi dekletovo mamo.Čast ima v Indiji poseben pomen. Ljubezen brez zakonskega blagoslova, s fantom drugačne vere ali takim, ki ga hčerini svojci ne odobravajo ... Vse to in več lahko družino onečasti, rešitev pa je smrt osebe, ki je sramoto zakrivila. Tako prepričanje je med Indijci še kako živo, kar dokazuje več sto t. i. umorov iz časti vsako leto. In prav v Uttar Pradeshu je število teh zločinov med najvišjimi.