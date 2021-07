Rokoborec bo igre gledal v zaporu

Leta 2008 je na olimpijskih igrah v Pekingu osvojil bronasto kolajno, štiri leta pozneje v Londonu pa je bil srebrn.

Indijska policija je pred natančno dvema mesecema priprla njihovega nacionalnega junaka in nosilca dveh olimpijskih odličij v rokoborbi. Priprli so ga po tednu dni iskanja zaradi suma uboja nekega drugega rokoborca. Policisti so takrat potrdili le, da so zaradi uboja priprli 38-letnega Kumarja in njegovega sostorilca. Kumar je namreč v začetku maja sodeloval v pretepu pred stadionom Chhatrasal v New Delhiju, po katerem je morala trojica poškodovanih poiskati pomoč v bolnišnici, eden od udeležencev pretepa, nekdanji mladinski prvak v rokoborbi, 23-letni, je na kraju umrl zaradi poškodb.Kumar je sicer eden najbolj znanih indijskih športnikov. Leta 2008 je na olimpijskih igrah v Pekingu osvojil bronasto kolajno, štiri leta pozneje v Londonu pa je bil srebrn. S tem dosežkom je še vedno edini indijski športnik z dvema posamičnima olimpijskima medaljama. Ob tem je osvojil še tri zlata odličja na igrah Commonwealtha ter bil leta 2009 nagrajen z najvišjim indijskim športnim odlikovanjem.Namesto v tokijskem ringu bo dogajanje na letošnjih igrah v teh dneh spremljal kar za rešetkami. Na prošnjo njegovega odvetnika mu je vodstvo zapora Tihar v zadnjem trenutku vendarle dovolilo, da bo tekmovanja lahko gledal v skupnem prostoru z drugimi zaporniki. Iz varnostnih razlogov je Kumar nastanjen v ločeni zaporniški celici.Kumar, ki trdi, da je nedolžen, je policijo že večkrat obtožil pristranske preiskave. Rokoborčeve obtožbe za zdaj niso obrodile sadov: delhijsko sodišče je ravno prejšnji teden spet zavrnilo njegovo prošnjo za posebno prehrano in dodatke v zaporu.