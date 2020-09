Rokoborca Afkarija usmrtili

Rokoborca, ki je bil v Iranu obsojen na smrt, so kljub številnim protestom mednarodnih organizacij danes v Shirazu usmrtili. Sedemindvajsetletnika so usmrtili v zaporu Adel-Abad na jugu Irana, je danes poročala iranska državna televizija.Minuli teden so številni najvidnejši člani rokoborske skupnosti protestirali proti smrtni obsodbi Afkarija. Tudi ameriški predsednikje prek Twitterja pozval iranske oblasti, naj »se usmilijo tega mladeniča«, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok)pa je izjavil, da je Mok »izjemno zaskrbljen«.Vendar pa so iranske oblasti zavrnile vse prošnje in kritike tako lokalnih kot mednarodnih organizacij.Iranske oblasti so Afkarija obsodile na smrt, ker naj bi med protivladnimi protesti v Shirazu leta 2018 ubil varnostnika.Dejale so, da je Afkari uboj priznal, vendar pa so tako športnik kot njegova družina in organizacije za človekove pravice dejali, da so oblasti priznanje dobile zgolj zavoljo hudega mučenja.