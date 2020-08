Robert zaigral lastno smrt, da bi se ognil zaporu

Newyorčan Robert Berger je bil lanskega oktobra obsojen na enoletno zaporno kazen zaradi tatvine. A za rešetkami 25-letnik ni nameraval preživeti niti dneva in po izreku sodbe je pobegnil iz države, svojega takratnega odvetnika pa mu je nekako uspelo pregovoriti, da mu pomaga sodišče prepričati, da je storil samomor. Zaročenka je odvetniku, ki zdaj trdi, da ga je Berger le izrabil kot posrednika in z goljufijo ni imel nič, prinesla ponarejen mrliški list, ki naj bi ga izdala zvezna država New Jersey, on pa ga je posredoval sodišču.



In če sodnik ne bi imel tako ostrega očesa, kot ga očitno ima, bi Bergerjev načrt najverjetneje celo deloval. Izdala pa ga je drobna tipkarska napaka. Na uradnem dokumentu je namreč namesto »urad« pisalo »udar«, kar pa se ne dogaja, saj so enaki obrazci v uporabi že desetletja, da gre za ponaredek, in to slab, so potrdili tudi na ministrstvu za zdravje v New Jerseyju. Zdaj mladega Američana tako čaka še eno sojenje, in sicer zaradi goljufije in ponarejanja uradnih dokumentov, za kar mu grozi do štiri leta zaporne kazni. Odslužiti bo seveda moral še tisto, zaradi katere se je na goljufiva pota sploh podal. Robert Berger se je na predobravnavnem naroku izrekel za nedolžnega, sodnik pa ga je nato zaradi begosumnosti poslal nazaj v pripor, kjer pa ne bo ostal dolgo. Sojenje se bo namreč začelo jutri.