Robert si je privoščil prvi dopust v tujini, z njega pa se ni vrnil živ

V španski uličici na otoku Lanzarote so našli mrtvega moškega. Zdaj se ve, da je šlo za Škota Roberta Campbella, kriva pa naj bi bila vročinska kap.

Zgodba je daleč od preproste: 44-letni oče enega otroka je sprva pomoč iskal v bolnišnici, bil je v deliriju, ki ga je povzročila vročina. A zdravstveno osebje mu je dalo zeleno luč za polet domov. S prijateljem Paddyjem sta odšla na letališče, vendar sta se tam ločila. V domovino se Robert ni vrnil.

Zaskrbljeni sorodniki in prijatelji so odleteli na otok, da bi ga našli, a žal neuspešno. Slišali so, da so ga še v ponedeljek videli v nekem baru z dvema ženskama in na igralnih avtomatih. A kaj kmalu so na družabnih omrežjih zasledili vest, da so v uličici našli truplo.

Njegova sestra Margueritte Devine je medijem potrdila, da so Roberta v torek ponoči našli mrtvega. Potrdila je, da je bil najden v neki ulici, utrpel pa naj bi resno vročinsko kap. Rezultati toksikološke analize še niso znani, zaenkrat pa policisti smrti ne preiskujejo kot sumljivo.

Družina je prek platforme GoFundMe zbirala denar – potrebovali so skoraj sedem tisoč evrov –, da lahko truplo pokojnega Roberta pripeljejo na Škotsko. Njegovo potovalno zavarovanje je namreč v vmesnem času poteklo. Sestra Margueritte je pred kratkim sporočila, da jim je sredstva uspelo zbrati.