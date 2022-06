Potonila velika turistična znamenitost

Utapljala se je v dolgovih, nato pa dokončno potonila. Restavracija na vodi, ki je vse od leta 1976 pritegovala številne tuje in domače obiskovalce pa tudi ugledne in premožne goste, se je prevrnila na svoji zadnji plovbi, blizu otočja Paracel v Južnokitajskem morju, poročajo tuji mediji.

Kaj je šlo po zlu, še ni jasno, preden je odrinila novim izzivom naproti – bila je na poti na novo lokacijo, k novemu upravljavcu –, pa so jo pregledali tehnični inženirji in niso odkrili nobenih posebnosti. V nesreči se ni poškodoval nihče, za zdaj pa velja, da je bila usodna nevihta, ki je restavracijo Jumbo presenetila na poti. Globina morja, kjer je turistična znamenitost potonila, je prek 1000 metrov, zato reševanje ni bilo niti smiselno niti mogoče, so pojasnili pristojni.

Usodna naj bi bila nevihta.

Restavracija je sicer svoja vrata zaprla na začetku leta 2020, ko je udarila pandemija covida-19, od odprtja pa jo je obiskalo več milijonov gostov, med njimi tudi britanska kraljica Elizabeta II., igralec Tom Cruise in britanski milijarder Richard Branson. Pojavila se je tudi v več filmih, gostila je Jamesa Bonda, nastopila v Kužni nevarnosti Stevena Soderbergha, a kljub slavi in priljubljenosti ni bila kos finančnim težavam, s katerimi se je spopadala vse od leta 2013 in ki se jim je ob pandemiji morala dokončno vdati. Izgube so bile prevelike, večmilijonske, je pojasnjeval upravljavec restavracije Melco International Development, kakšna pa je bila njena nova začrtana prihodnost, ni znano.

Plavajoče restavracije v Hongkongu se je domislil zdaj že pokojni igralniški tajkun Stanley Ho, ki gostom ni želel ponuditi le kulinaričnega razvajanja, ampak razkošen ambient v slogu cesarske palače.