Reševanje Slovenca v Črni gori, kljub napovedanemu močnemu vetru je šel na morje

Ob obali v bližini naselja Buljarica v Črni gori so reševalci uprave za pomorsko varnost in upravljanje pristanišč (UPSUL) davi rešili slovenskega državljana. Ta se je kljub napovedanemu močnemu vetru s čolnom podal na morje, a mu je motor kmalu zatem odpovedal, veter pa ga je ponesel na odprto morje.

Slovenca in njegov čoln so odvlekli na plažo

Klic na pomoč je UPSUL prejel ob 7.25. »Operaterji so nemudoma reagirali in ob koordinaciji z reševalnim čolnom v manj kot 45 minutah uspešno rešili slovenskega državljana. Slovenca in njegov čoln so odvlekli na plažo in na srečo je vse minilo brez hujših posledic,« je sporočil pomočnik direktorja UPSUL za iskanje in reševanje na morju Žarko Lukšić.

Ob tem je turiste znova pozval, naj se ne izpostavljajo tveganju in se izogibajo aktivnosti na morju v času močnega vetra, poroča portal nova.rs.