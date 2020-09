Reševalci šokirani, v stanovanju bilo pet otroških trupel (VIDEO)

Po najdbi petih trupel otrok v stanovanju v Solingenu na zahodu Nemčije v javnost prihaja več podrobnosti. Vse kaže, da je družinsko tragedijo zakrivila 27-letna., ki je, kakor domnevajo, pet od svojih šestih otrok ubila s tabletami. Edini preživeli, 11-letni sin, je na varnem, zanj skrbijo sorodniki.Potek ko je Christiane tri deklice, stare med letom in pol ter tremi leti, in sinova,(6) in(8), zastrupila s tabletami, se je z(11) odpravila na železniško postajo, od koder sta odpotovala proti Düsseldorfu. Ob prihodu tja se je skušala ubiti in je skočila pod vlak. Huje poškodovano so jo odpeljali v bolnišnico, Marcelo pa je sam nadaljeval pot v Mönchengladbach, kjer živi njegova babica.Marcelo je babici zaupal, kaj se je zgodilo, ona pa je okoli 14. ure poklicala policijo in jih napotila v stanovanje v Solingenu, a je bilo že prepozno. Zaradi prizora, na katerega so naleteli v stanovanju, so travmatizirani tudi sicer vsega hudega vajeni reševalci. Za zdaj ni znano, ali je bil najstarejši sin priča dogajanju v stanovanju. Prav tako ni znan motiv tragedije, ki je pretresla Nemčijo, saj mati še ni sposobna za zaslišanje.