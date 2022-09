Razžalila kraljico, zdaj gre v zapor

Njeno dejanje je bilo nezaslišano in kaznivo, zato gre v zapor. Tako je sklenilo tajsko sodišče, potem ko je s svojim nastopom, s katerim je želela upodobiti kraljevo četrto ženo Suthido, razžalila monarhijo. Jatuporn Saeoueng bo sedela zaradi svojega protesta v Bangkoku leta 2020, med katerim je kakor na modni reviji paradirala v rožnati obleki, pomočnik pa ji je pri tem držal dežnik.

Kraljica obožuje modo

Na videz nedolžno dejanje, a na Tajskem zelo zgovorno: kraljica, ki jo je Maha Vadžiralongkorn vzel le nekaj dni pred svojim kronanjem 2019., je namreč ljubiteljica mode, v domovini pa so jo mnogi obsojali, ker je namenila več sto tisočakov javnih sredstev za promocijo modne revije. Protestnica se je ob posebni priložnosti napravila v slogu, ki spominja ravno na kraljičinega, nad tajskimi kronanimi glavami pa spremljevalci pogosto držijo dežnik. Saeouengova je na sodišču odločno zanikala posnemanje in poudarjala, da se je napravila v tradicionalno tajsko obleko, a sodišča ni prepričala; ne nazadnje je njena lažna modna revija potekala v sklopu javnih demonstracij, na katerih so številni državljani zahtevali spremembe, tudi omejitev moči monarhije. Več kot očitno se je posmehovala kraljevi družini, zato mora v zapor.

V zadnjih dveh letih so razžalitve krone obtožili več kot 200 ljudi.

Tajska kar najstrožje obravnava tiste, ki veličanstvu naredijo krivico, od konca leta 2020 pa so na podlagi strogega zakona obtožili več kot 200 ljudi. Monarhijo je treba častiti, poudarjajo tajske oblasti, ki lahko izrečejo tudi strožjo kazen, če ocenijo, da je grožnja zares velika: tako so kar 43 let namenili moškemu, ki je prek facebooka in youtuba kritiziral krono.