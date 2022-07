Razvrat na zabavi: skrivaj sta skozi žaluzije posnela par med seksom in delila posnetek

Po divji zabavi oktobra lani na območju Zagreba so dva študenta nedavno ovadili zaradi nepooblaščenega snemanja in kršitve pravice do zasebnosti.

Študenta sta na zabavi z mobilnim telefonom posnela seks med dekletom in fantom v spalnici in nato delila posnetek.

Opazovali so ju skozi aluminijaste žaluzije

Kot navajajo v obtožnici, naj bi se mladenič in dekle med zabavo ločila od ostalih udeležencev in odšla v spalnico.

Med preiskavo sta policija in tožilstvo zaslišala 18 oseb in pregledala njihove mobilne telefone ter sporne posnetke.

Nato je peterica moških splezala na balkon hiše in se odločila, da bodo par med intimnim odnosom opazovala skozi aluminijaste žaluzije. Študent (18) je ljubljenje posnel z mobilnim telefonom, nato pa posnetek posredoval leto dni starejšemu prijatelju, ta pa naprej še enemu prijatelju, piše Danica.hr. Nato je za vse izvedel dekletov takratni fant, ki sicer ni bil na zabavi, in kot je pričal na sodišču, je za posnetek izvedel od tretjega mladeniča, ki je posnetek prejel, a ga ni delil še naprej.