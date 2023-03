Razvrat na javnem kraju: trije občevali na nadvozu, posredovala policija (FOTO)

Policija iz tajskega mesta Phitsanulok je pred dnevi aretirala tri ljudi zaradi spolnih odnosov na javnem mestu. Dva Tajca in Tajko so »ujeli« na nadvozu za pešce v bližini šole, lokalni mediji pa so poročali, da so storilce kaznovali s po 500 bahti kazni, kar je približno 13,62 evra.

Da nadvoz ni samo za prečkanje, so policisti ugotovili po tem, ko je eden od bližnjih stanovalcev na spletu objavil nazorne fotografije in na prizorišču razvrata našel blazine in odeje. »Potem ko je fotografija postala viralna, so policisti preverili posnetek nadzorne kamere in odkrili, da so trije ljudje seksali. Dodali so, da so se izmenjevali,« je poročal portal Thaiger.

Kasneje se je izkazalo, da je šlo brezdomce, odvisne od mamil.