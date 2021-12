Razvpiti balkanski narko kralj zapušča zapor

Prizivno sodišče v Beogradu je danes srbskega kralja drog Darka Šarića premestilo iz pripora v hišni pripor, kjer bo pod elektronskim nadzorom. Enako je odločilo še za tri druge soobtožene, so povedali na sodišču.

Šarić je v priporu že od leta 2014. Leta 2018 so ga obsodili na 15 let zapora zaradi tihotapljenja 5,7 tone kokaina iz Južne Amerike, do pravnomočnosti sodbe pa bi Šarić moral počakati v priporu. Poleg Šariča je specializirano sodišče v Beogradu leta 2018 obsodilo še 17 njegovih sodelavcev. Obsojeni so bili na 10 do 15 let zapora vsak.

Prizivno sodišče pa je danes sporočilo, da ni več razlogov, da bi bil še naprej v priporu, vendar pa še ne more biti popolnoma na svobodi in so mu zato odredili hišni pripor. Kot pojasnjujejo, še vedno obstaja možnost, da bi lahko pobegnil in se začel skrivati pred pravosodnimi organi.

Šarić je bil obtožen, da je skupaj s svojimi pomočniki v letih 2008 in 2009 v Zahodno Evropo pretihotapil več kot 5,7 tone kokaina iz Urugvaja, Brazilije in Argentine. Drogo so tihotapili na velikih prekooceankah.