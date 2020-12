Razvozlali še eno Zodiakovo sporočilo

Navdihnil je tudi filme. VIR: YouTube

37 ljudi je umoril, je pravil sam.

Več kot pol stoletja po tem, ko je zloglasni serijski morilec sejal smrt in strah v severni Kaliforniji, je trojica uspešno razvozlala eno od številnih Zodiakovih sporočil, poročajo ameriški mediji.»Upam, da se na moč zabavate, ko me poskušate ujeti. Ne bojim se plinske celice, ker me bo zgolj predčasno poslala v raj, ker imam zdaj dovolj sužnjev, ki delajo zame,« je zločinec – nikoli ga niso ujeli, ugotovili so le, da je najbrž belopolt – sporočil časopisu San Francisco Chronicle, pismo pa sestavil iz vrstic velikih začetnic in simbolov. Kodo je razkrila amaterska trojica, Američan, ki se ukvarja s postavljanjem spletnih strani, avstralski matematikin belgijski programerTudi FBI je potrdil, da je ekipa uspešno rešila zagonetko, a zadevo so komentirali zelo skromno, saj preiskava okrutnih zločinov še vedno poteka. Zodiak, kot se je morilec poimenoval sam, je po umorih vzpostavljal stike z mediji in policijo ter očitno užival v pozornosti; velikokrat je grozil z novimi umori, če časopisi denimo ne bi hoteli objaviti njegovih šifriranih sporočil. Trdil je, da je pokončal 37 ljudi, največkrat jih je ustrelil ali zabodel, a je policija potrdila pet umorov in dva poskusa umora. Decembra 1968 se je začela morilska serija, ko so v avtomobilu našli usodno ustreljena moškega in žensko, naslednje poletje, ko je tudi začel pošiljati sporočila, je ustrelil še en par, a je moški preživel, isto leto pa je do smrti zabodel par ob jezeru.Oktobra 1969 je ustrelil taksista, a je preživel. Prvo sporočilo, ki ga je Zodiak poslal trem časopisom, sta razvozlala tamkajšnji učitelj in njegova žena: »Uživam v ubijanju, ker je tako zelo zabavno.«