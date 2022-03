Razpadajoče truplo iz Donave: kdo je, bo razkrila analiza DNK

V petek popoldne so na območju Kostolca iz Donave potegnili moško truplo, ki je bilo že v zelo slabem stanju. Če so nekateri upali, da so po več kot dveh mesecih našli pogrešanega 27-letnega Splitčana Mateja Periša, se je po obdukciji izkazalo, da ne gre zanj.

Srbski mediji poročajo, da gre verjetno za športnika, za koga, pa bo znano po analizi DNK.

Oče pogrešanega Mateja, Nenad Periš, je za Slobodno Dalmacijo povedal, da je bil obveščen o odkritju. »Da, obvestili so me o tej najdbi, tako kot me obvestijo vsakič, ko najdejo neko osebo. Ta oseba je imela obute temne superge, Matej pa je imel v noči izginotja bele superge, zato so zavrnili možnost, da bi lahko bil to Matej,« je dejal Splitčan.