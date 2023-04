Razneslo ruskega blogerja

V eksploziji, ki je v nedeljo razdejala priljubljeni sanktpeterburški lokal, je bil ubit ruski bloger Vladlen Tatarski, znan kot odločen podpornik ruskega predsednika Vladimirja Putina in glasen zagovornik ruskega vojaškega posredovanja v sosednji Ukrajini. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče, nekateri pa s prstom že kažejo na Ukrajino.

Kakor poročajo ruski mediji, se je Tatarski udeležil srečanja s somišljeniki v restavraciji Street Food Bar No. 1, ko mu je tedaj še neznana ženska, menda imenovana Nastja, izročila škatlo s kipcem vojaka. Le nekaj minut pozneje je kipec, v katerem je bil, kot kaže, skrit peklenski stroj, razneslo. Ruski preiskovalci so včeraj dopoldne sporočili, da so policisti aretirali Darjo Trepovo, ki so jo označili za glavno osumljenko za bombni napad v restavraciji. Iz dosedanjih poročil še ni znano, ali je to ženska s posnetka.

Slovel pa je po bojevitih izjavah

Vladlen Tatarski, čigar pravo ime je Maksim Fomin, je bil eden najbolj znanih ruskih vojaških blogerjev. Njegov kanal na servisu za takojšnje sporočanje telegram je spremljalo več kot 560.000 sledilcev, slovel pa je po bojevitih izjavah pa tudi kritikah ruskega vojaškega vrha, češ da je preveč prizanesljiv do Ukrajine. Na slovesnosti v Kremlju po ruski (mednarodno nepriznani) priključitvi štirih ukrajinskih pokrajin se je oglasil z zdaj že razvpitim videom, v katerem je dejal: »To je to. Vse bomo porazili, vse bomo pobili, vse bomo oropali, če bo treba. Vse bo tako, kot je nam všeč. Bog z vami.«

Neznana ženska mu je izročila škatlo s kipcem, čez nekaj minut ga je razneslo.

Vodja ruske paravojaške organizacije Wagner Jevgenij Prigožin, menda nekdanji lastnik lokala, je dejal, da gre najverjetneje za delo radikalcev, ki pa da niso povezani z Ukrajino. S tem se strinja tudi svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak, ki je izjavil, da se »Rusija sooča z domačim terorizmom«. Po drugi strani pa je vodja proruskih oblasti v Donecku Denis Pušilin za bombni napad okrivil »teroristični režim v Kijevu«. Ukrajina zavrača kakršno koli odgovornost.