Razkrivamo! Privedeni še trije varnostniki zaradi napada na 19-letnega dijaka

Po neuradnih informacijah Slovenskih novic naj bi hrvaška policija danes privedla še tri varnostnike, osumljene v povezavi z brutalnim napadom na 19-letnega Tea z Vrhnike, ki je pretresel javnost v Sloveniji in na Hrvaškem. Na uradni odgovor Policijske uprave istarske glede današnjih privedb še čakamo.

Preiskovalna sodnica puljskega sodišča Edvina Draguzet Suevich pa je včeraj pozno popoldne tri napadalce poslala za zapahe. Zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja bodo profesionalni borec Denis Vojniković, Ognjen Savić in moški z vzdevkom Manči prihodnjih najmanj 30 dni preživeli v priporu.

Pomenljivo

Mladi Vrhničan ni prva žrtev pretepa na koncertu priljubljenih bosanskohercegovskih raprejev Jala Brata in Bubbe Corellija. Že leta 2021 so srbski mediji poročali o incidentu med njunim nastopom v Nišu, ko so člani njunega varovanja z odra porinili mladoletnega obiskovalca, eden izmed njih pa ga je tudi fizično napadel. Tamkajšnji pristojni organi so Jali in Bubbi nato prepovedali vstop v državo, ki je veljal kar štiri leta, do danes. Reparja sta se takrat oglasila na družbenih omrežjih, izrazila obžalovanje zaradi incidenta in poudarila, da v tistem trenutku nista bila prisotna na odru.