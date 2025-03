Milena (62), ki je zadavila lastno mamo, kandidirala na zadnjih volitvah, zdaj se je oglasila njena stranka

Poročali smo že o grozljivem zločinu, ki je pretresel Hrvaško. V zagrebškem naselju Vrbani je v soboto 62-letna hči umorila svojo 84-letno mater.

Kandidirala na zadnjih parlamentarnih volitvah

V nedeljo so jo privedli na zaslišanje, in kot navajajo hrvaški mediji, naj bi šlo za 62-letno Mileno Kramer. Osumljenka umora je kandidirala na zadnjih parlamentarnih volitvah na listi Delavske fronte in je učiteljica v eni od zagrebških šol.

Oglasila se je tudi omenjena stranka, ki medijem očita sugestivne naslove, ki stranko povezujejo s kriminalom, in dodajajo, da osumljenka ni opravljala nobene politične funkcije in je bila le v svetu mestne četrti.

Navajajo tudi, da zločin Milene Kramer sodi v zasebno sfero in ni povezan s strankarskim delovanjem, ter se sprašujejo, komu je takšno poročanje v interesu.