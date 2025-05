Razkrinkali pedofila, ki je bežal 27 let: eno od žrtev je zlorabljal skoraj osem ur v kosu (FOTO, VIDEO)

Po skoraj treh desetletjih bega je britanska policija vendarle ujela enega najbolj iskanih pedofilov v zgodovini države. Richard Burrows (81), nekdanji skavtski vodja in vzgojitelj, je leta 1997 izginil tik pred sojenjem zaradi spolnih zlorab otrok.

Skoraj tri desetletja je živel pod lažno identiteto v tajskem »raju«, vse dokler ga ni razkrinkala programska oprema z umetno inteligenco, ki je prepoznala njegov obraz na fotografiji tujca, znanega kot »Peter Smith«.

Umetna inteligenca prepoznala znamenje

Policija v Angliji je fotografijo Burrowsa vnesla v sistem za prepoznavanje obrazov, ki je primerjal milijarde slik na spletu. Leta 2023 so zadeli v polno: sistem je našel ujemanje s fotografijami britanskega izseljenca, ki je živel na Tajskem in se predstavljal kot Peter Smith. Ključno pri ujemanju je bilo tudi prepoznavno znamenje na čeljusti, prisotno tako pri Burrowsu kot pri domnevnem Smithu.

Lažno ime je pridobil z ukradenimi podatki na smrt bolnega znanca, s katerimi je lahko pridobil zakonit potni list in brez sledi zapustil državo.

Tik preden bi stekel postopek izročitve iz Tajske, so britanske oblasti prejele obvestilo, da se je Smith vkrcal na let za London. Ob pristanku so ga aretirali. Burrows je bil na begu 27 let, iskal ga je Interpol, predstavili so ga v oddaji Crimewatch, a se je ves čas uspešno skrival.

Kriv 54 zlorab, žrtve zaznamovane za vse življenje

Sodišče v Angliji je pedofila spoznalo za krivega v 54 primerih spolnih zlorab dečkov, ki so se zgodile med letoma 1968 in 1995, največ na območjih Cheshire, West Mercia in West Midlands. Žrtve so bile pogosto njegovi učenci ali skavti, najranljivejši otroci, ki so mu zaupali.

Nekateri so na sodišču podali pretresljive izjave. Ena od žrtev je povedala, da ga Burrows je na njegovem prvem taboru odpeljal v šotor, kjer je prestal osemurno zlorabo, ki mu je uničila življenje. Dvakrat je poskušal storiti samomor. »Odpeljal mi je človečnost,« je dejal.

Sodnik mu je odgovoril: »Nimate se česa sramovati. Kriv je samo en človek – in sedi v zatožni klopi.«

Druga žrtev je opisala, kako je zlorabo skrival pred starši in prijatelji in kako ga je strah spremljal vse življenje: »Še danes si znova in znova postavljam vprašanje: Zakaj si me napadel? Gledal sem nate kot na avtoriteto.«

»Pokvarjen človek, ki je uničil nešteto življenj«

Sodnik Steven Everett je Richardu Burrowsu izrekel 46 let zapora, z dodatnim letom podaljšane pogojne kazni. V nagovoru obsojenemu je bil neizprosen: »Ste ogaben človek. Uničili ste nešteto življenj. Zavedajte se, da ne boste nikoli izpuščeni. To si tudi zaslužite.«

Burrows je med izrekom kazni brezizrazno zrl predse. Po njegovem odhodu iz sodne dvorane se je sodnik obrnil k prisotnim žrtvam in jim dejal: »Upam, da boste našli nekaj miru.«

Primer Burrows velja za eno najbolj grotesknih zlorab zaupanja v britanski zgodovini. FOTO: Andreypopov Getty Images/istockphoto

Burrows, ki je bil med procesom obsojen tudi zaradi manipulativnih izjav, kot je delitev pedofilov na »dobre« in »slabe«, je po besedah sodnika izkazal izkrivljen pogled na lastna dejanja in nikoli ni izkazal iskrega obžalovanja. Obramba je dejala, da bo Burrows zadnje dneve preživel za zapahi, kljub temu pa obžalovanja žrtev ni mogla izničiti.

Primer Burrows velja za eno najbolj grotesknih zlorab zaupanja v britanski zgodovini.