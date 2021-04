Razkrili profil mame iz pekla: ne boste verjeli, kaj je imela na postelji (FOTO)

Še kot noseča se je fotografirala, ob sebi pa je imela pištolo. FOTO: Facebook



V četrtek pogreb deklice

Na Hrvaškem je bilo lani po podatkih hrvaške policije prijavljenih 400 primerov družinskega nasilja nad otroki, kar je za 43 odstotkov več kot v letu pred tem. Strokovnjaki izpostavljajo, da nihče od staršev ni kazensko odgovarjal zaradi nasilnega ravnanja nad lastnimi otroki.

V preteklih dnevih je Hrvaško pretresla smrt dveinpolletne deklice. Smrt deklice je potrdila težave hrvaškega socialnega skrbstva za otroke in mnogi odgovorne iščejo v socialnem sistemu, ker so deklico nedavno vrnili biološko družino, kljub temu da je bil 27-letni oče deklice znan po nasilju, v preteklosti pa je tepel tudi svojo 24-letno ženo, s katero sta imela štiri otroke. Oba sta v priporu, potem ko sta delno priznala kaznivo dejanje. Hrvaška je še vedno v šoku, kar se vidi tudi v komentarjih na facebooku pod profiloma očeta in matere pokojne deklice, ki je umrla zaradi hudih poškodb glave in možganov.Na fotografijah je domnevna mati Mirela četrtič noseča (Nikoll je bila njen zadnji, četrti otrok) in se je fotografirala tudi na postelji, ob sebi pa ima pištolo. Ob svojem opisu na facebooku je zapisala svoj vzdevek 'Divja v srcu', navedla je, da ni nikjer zaposlena in da ohranja to službo. Življenje pa je kljub štirim otrokom jemala precej neresno, saj je zapisala, da je na fakulteti končala smer 'alkohologija in kavologija'.Mnogi se pod objavami razburjajo, saj ne morejo verjeti, da je ženska, ki je na fotografijah vsa lepa, pod objavami pa polna ljubeznivih besed o družini, storila tako ogabno dejanje.Domnevno naj bi bile žrtve nasilja tudi preostali trije otroci. Tudi oče je znan po nasilju in jasno je bilo, da nista mogla skrbeti za svoje otroke. Proti očetu je bilo vloženih kar 23 prijav, od tega kakšnih sedem, osem zaradi nasilja nad ženo. Oče je na facebooku 1. aprila napisal, da se počuti žalostno, zakaj, ni razložik. Se je pa pod to objavo v teh dneh zvrstilo kar 2500 komentarjev pretresenih ljudi.Deklico bodo pokopali jutri v rodnem kraju Nova Gradiška. Pogreba se zaradi epidemije lahko udeleži največ 25 ljudi.Rejnika, pri katerih je bila deklica dve leti, še danes ne vesta, zakaj so jima Nikoll vzeli. »Poslovila sva se z najinim angelom, še poslednjič sva se je dotaknila. Nekako sva našla mir, in kot da nama je poslala sporočilo, naj ne jokava več. Tisto nekaj malega, kar sva videla, ni bilo telesce najine deklice, obraz je bil neprepoznaven. Zdravniku sva pokazala njene fotografije in ni mogel verjeti, da je to najina deklica,« je povedal rejnik po zadnjem obisku pri deklici v bolnišnici.