Razkrili cenik Kavačkega klana: toliko so plačevali za prenos kokaina po Sloveniji

Slovenska celica Kavačkega klana, ki jo je slovenska policija te dni razbila, je imela svoj cenik za kurirje, ki so jim plačevali za prenos droge, orožja ali denarja iz enega v drugo mesto, pišejo srbski mediji.



Za transport kokaina po vsej Sloveniji so prejemali 250 evrov na kilogram kokaina.



Marko Škrebec (vzdevek na aplikaciji "Skaj" Coco) je Darku Nevzatoviću (Casper) poslal cenik storitev, ki jih je opravljal Miloš Miljković (John Dere) in koliko bo za to plačan. Iz cenika izhaja, da je za prevoz kilograma kokaina iz Reke v Zagreb dobil 750 evrov plačila, za prevoz pol kilograma pa 400 evrov, piše srbski Kurir. Za prevoz iz Slovenije do Splita je prejel 900 evrov, do Salzburga 750 evrov, do Dunaja ali Münchna 1000 evrov, do Stuttgarta 1250 evrov in do Benetk 750 evrov.



V kazenski prijavi, ki jo je 14. maja policija predala na specializirano državno tožilstvo proti desetim osebam, je po povzemanju tujih medijev še pojasnjeno, da je Miljković za prevzem konoplje v Nemčiji od voznika tovornjaka prejel 100 evrov in potne stroške do Nemčije, za prevoz denarja pa 500 evrov in potne stroške. A s tem denarjem je moral klanu plačati 30 odstotkov za odplačevanje vozil, ki so jih uporabljali za tihotapljenje.



Za najem stanovanja na Kvedrovi ulici v Kopru, kjer so imeli skrivališče za drogo, in kjer je živel Miloš Miljković, je financirala kriminalna organizacija.

Za dobavitelje pol milijona evrov

Brat Klemna Kadivca, enega od vodje slovenske celice Kavačkega klana, Blaž Kadivec (SKY Ljubljana) je bil zadolžen za izplačilo dobaviteljem kokaina iz Španije in Nizozemske.



V policijskih spisih je navedeno, da je denar pošiljal po kurirjih, denar za izplačilo kurirjev pa je pošiljal po Darku Nevzatoviću. Ta naj bi za izplačilo dobaviteljem konoplje iz Španije plačal 200.000 evrov in da je bila konoplja v vrečkah vakumirana za lažji prenos, dobavitelju kokaina iz Nizozemske pa so izplačevali 300.000 evrov.



Kot je znano, je ta teden slovenska policija ob pomoči tujih kolegov razbila slovensko podružnico mednarodne hudodelske združbe Kavački klan. V zaključni preiskavi so opravili hišne preiskave pri 19 osebah, šestim je bil odrejen pripor. Večjih količin drog v Sloveniji niso zasegli.



Preiskave so potekale na območju Ljubljane, Kopra, Kranja in Maribora zaradi suma storitve okoli 80 kaznivih dejanj proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in sestavinami za izdelavo prepovedanih drog ter nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom.



Slovenska celica, ki je bila vzpostavljena leta 2018, je imela močne povezave predvsem v Španiji, Nemčiji, Avstriji, Srbiji, Italiji, na Nizozemskem in na Hrvaškem.

