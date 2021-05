Ksenijinemu otroku dal vrečko na glavo in ga vrgel skozi okno: Razjezil me je njegov jok

Aleksej Levčenko (42) je priznal, da je skozi balkonsko okno petega nadstropja vrgel dojenčka, ker ga je »razjezil njegov jok«, piše britanski medij Daily Mail. Če bo spoznan za krivega, bi ga lahko doletela smrtna kazen.



Deček je bil na kraju nesreče mrtev, na glavi pa je imel plastično vrečko. Levčenko iz mesta Kirov je sredi maja k sebi na pijačo povabil dve ženski. Ena od njiju je bila tudi 26-letna Ksenija, ki je na obisk prišla s svojim sinkom.



Dojenček je spal v vozičku. Odraslim naj bi zmanjkalo alkohola, zato sta ženski odšli v trgovino, otroka pa pustili z Levčenkom v stanovanju, pisanje lokalnih medijev povzema Daily Mail. Kmalu za tem, ko sta zapustili stanovanje, se je otrok zbudil in klical mamo. Levčenko naj bi ga poskušal pomiriti tako, da mu je na glavo dal plastično vrečko. A ker je otrok še vedno jokal, ga je vrgel čez balkon, v globino 15 metrov.



Dečka je na tleh našla prestrašena najstnica, ki je tudi poklicala reševalce. Ti so na kraju potrdili smrt otroka.



Levčenka so po priznanju aretirali in zaprli. Oblasti so začele tudi postopek proti lokalnemu centru za socialno delo, kjer so vedeli, da je mama otroka alkoholičarka, pa za zaščito otroka niso naredili nič.

