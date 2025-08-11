Razbili »balkansko mafijo« na Dunaju: med aretiranimi tudi Slovenci (FOTO)

V avstrijski prestolnici Dunaj so razbili nevarno balkansko mafijo, ki je bila vpletena v tihotapljenje kanabisa. Med obtoženimi so državljani Srbije, Bosne in Hercegovine, Slovenije in Avstrije.

Očita se jim, da so v približno enem letu v Avstrijo pretihotapili in razdelili okoli 1,5 tone izdelkov iz konoplje. Logistični načrt je predvideval, da so na primer v Sloveniji organizirali tovornjak z voznikom, ki je nato odpotoval v Španijo, piše avstrijski ORF.

Zvezni kriminalistični urad (BKA) in tuje oblasti so tako razkrili vseevropsko mrežo preprodajalcev mamil. Od decembra letos so aretirali 11 ljudi in zasegli 259 kilogramov prepovedanih substanc.

FOTO: APA/BKa

Drogo so iz Španije na Dunaj prevažali vsak teden

»Vozila so v pristanišču v Barceloni natovorili, nato pa so po poti čez Francijo in Italijo pripeljala v Avstrijo,« je na srečanju z mediji pojasnil Jürgen Jevsnikar, vodja oddelka za organizirani kriminal. Ciljna točka je bil vedno Dunaj.

Tam so drogo pretovorili v manjša vozila in jo razdelili po t. i. ‘bunkerskih stanovanjih’. Da bi razpečevanje potekalo brez zapletov, so v Avstriji dodatno najemali osebne avtomobile, s katerimi so pred dostavo preverili naslove prejemnikov.

Preiskovalci ocenjujejo, da so se tihotapski prevozi izvajali skoraj vsak teden. Trenutno je potrjenih 13 dostav, a po besedah Jevsnikarja je dejansko število najbrž še višje.

Ritem so kriminalci izgubili, ko so med vseevropsko akcijo »Scirocco«, ki jo je Avstrija tesno usklajevala s Francijo, enega izmed tovornjakov izločili iz prometa. Zaradi te logistične motnje je prišlo do večtedenskih prekinitev dobavne verige.

V dveh posegih so v vozilih, namenjenih na Dunaj, našli enkrat 95 kilogramov smole konoplje in drugič 110 kilogramov cvetov. To je po navedbah preiskovalcev danes že standardna količina v tihotapljenju drog, saj so se kriminalci v zadnjih letih odpovedali manjšim pošiljkam.

FOTO: APA/BKA

Tipična pošiljka je tehtala okoli 100 kilogramov, pogosto tudi več, manjših pošiljk pa skoraj ni bilo.

Po potrebi so najemali voznike po načelu »Crime as a Service«, pri čemer so morebiten policijski zaseg in aretacijo teh voznikov sprejeli kot del tveganja.

Tudi domače plantaže

A niso tihotapili le iz tujine. Med zaseženimi predmeti je bilo tudi 60.000 evrov gotovine, tovornjak s slovensko registracijo, več kosov strelnega orožja ter hladnega orožja. Eden od aretiranih naj bi bil tudi lastnik nasadov konoplje v Spodnji Avstriji in Gradiščanski. Do teh notranjih nasadov so preiskovalci prišli s sledenjem signalu njegovega mobilnega telefona.

»Opazili smo določene, ponavljajoče se vozne poti,« je povedal Jevsnikar. Nadaljnje opazovanje se je konec junija zaključilo z uspešnim posegom, piše ORF.

40-članska mreža

Akcijo je vodila posebna delovna skupina »Sahara« avstrijskega BKA, ustanovljena septembra lani zaradi porasta kriminalnih združb iz Severne Afrike. Kot je povedal Jevsnikar, so bile tako droge, odkrite med akcijo »Scirocco«, kot njihovi odjemalci na Dunaju, povezani s tem območjem.

Preiskovalci ocenjujejo, da je mreža štela okoli 40 članov in da je bila ta »balkanska mafija absolutno dominantna« na avstrijskem trgu kanabisa in po navedbah BKA ta skupina obvladuje trgovino z mamili v Avstirji, še piše ORF.

