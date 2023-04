Razbil steklo avtomobila, da je rešil psa (VIDEO)

Na youtubu kroži video, ki nas ponovno opozarja na to, da psov in otrok ne smemo puščati samih v vročih dneh v avtomobilih. To početje je lahko zanje smrtno nevarno. Smo na pragu poletja in dobro je, da imamo to v mislih.

V omenjenem videu lahko vidimo moškega, ki z orodjem razbije steklo avtomobila, tako da je pes lahko prišel do svežega zraka. Vidimo lahko tudi psa, ki deluje nekoliko onemogel. Težko je reči, kakšna je bila za čas te reševalne akcije temperatura zraka, a možakar, ki steklo razbije, je oblečen poletno. To bi lahko kazalo na to, da so bile temperature visoke.

Ko je lastnik avtomobila prišel na kraj dogodka, verjetno nad videnim ni bil preveč zadovoljen (no, kdo ve, morda je lastnik avtomobila možakar, ki razbije steklo). A življenja so pomembnejša od materialnih dobrin. Vprašanje, kako bi se končalo s psom, če bi bil v avtomobilu še nekaj časa.