Razbijač končal na psihiatriji

Ne le avstrijska, tudi nemška policija ima vse pogosteje polne roke dela s slovenskimi državljani, ki kršijo zakone.

V prvem vozilu na prizorišču je bil le en policist, ki ga je Juršinčan napadel in žalil. FOTO: Bavarska Policija

Po podatkih nemške policije je v zadnjih mesecih storil več kaznivih dejanj, kot sta poškodovanje tuje lastnine in povzročitev telesnih poškodb.

Z Einsteinove ceste so ga odpeljali v ustanovo. FOTO: Google

Ne le avstrijska, tudi nemška policija ima vse pogosteje polne roke dela s slovenskimi državljani, ki kršijo zakone: nekatere opazi policija na avtocestah zaradi kršitve prometnih predpisov, kar se konča s položnico. Tak je primer 23-letnika, ki se mu je preveč mudilo v Slovenijo in je nepravilno prehiteval na avtocesti 1 v okolici Bremna. To so zaznali policisti, ki so zatem preverili podatke ter ugotovili, da nima primernega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozila s priklopnikom, zaradi česar se bo moral zagovarjati po opravljenem postopku. Za vsak primer je moral plačati 400 evrov za zagotovitev postopka, isti znesek je odštel tudi sovoznik, ki je bil lastnik vozila s priklopnikom.Bistveno več opravka pa so imeli v bavarski prestolnici s slovenskim 24-letnikom, ki je v središču Münchna v bančni poslovalnici na Einsteinovi cesti, kjer je »razgrajal ter zmerjal mimoidoče,« kot so pozneje zapisali v poročilu bavarske policije. To so poklicali na pomoč, na prizorišče pa je najprej pripeljalo policijsko vozilo, v katerem je bil le en policist, ki je razkačil našega rojaka: »Še preden mu je uspelo odpreti vrata svojega vozila, je agresivno pristopil 24-letnik in poskušal odpreti vrata.«Policist je imel kar nekaj sreče, da je besnečega Slovenca ogovoril eden izmed navzočih, kar mu je kanček spremenilo pozornost. »Zaradi tega je policist lahko izstopil, takrat pa je 24-letnik znova pristopil na grozeč način, pri tem je žalil policista,« poročajo. Policist ga je obvladal, pri čemer pa sta mu pomagala še dva mimoidoča in moški je kljub upiranju končal v lisicah, ki so mu jih družno nataknili.Na poizvedovanje Novic nam jeiz policijskega predsedstva München potrdil, da gre – klub mladosti – za njihovega starega znanca: »Oseba je v zadnjih mesecih storila več kaznivih dejanj, kot sta poškodovanje tuje lastnine in povzročitev telesnih poškodb,« navaja Müller ter nadaljuje: »Oseba je bila rojena v Nemčiji, v preteklosti pa je imela bivališče v Juršincih.« Trenutno pa ima znova spremenjen naslov bivanja.Potem ko so policistu oskrbeli poškodbe, ki jih je dobil v ravsu, je že napovedana kazenska ovadba zoper Juršinčana zaradi preprečitve storitve uradnega dejanja uradni osebi oziroma upiranju ter žalitev uradne osebe. Postopek je prevzela münchenska kriminalistična policija, po opravljenih postopkih pa so Slovenca prepeljali v psihiatrično bolnišnico, kjer ga je prevzelo zdravstveno osebje. Sicer policija v poročilu še navaja, da 24-letnik v Nemčiji nima stalnega bivališča.