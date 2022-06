Madžarska je obstala v grozi, žalosti in šoku. Pretresla jih je smrt komaj štiriletne deklice, ki je bila kar osem ur zaprta v od vročine razbeljenem šolskem minibusu. Na malčico so pozabili, nanjo pa se spomnili komaj, ko je bila že v kritičnem stanju. Nemudoma so jo, tedaj že nezavestno, s helikopterjem prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer pa je kljub večdnevni borbi zdravnikov v petek umrla. 50 stopinj je bilo v vozilu. Okoliščine, ki so pripeljale do tragedije v kraju Tomajmonostora v bližini madžarskega jezera Tisa, niso jasne. A v središču policijske preiskave je 56-letni voznik, ki ...