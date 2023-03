Raperja so napadli iz zasede

Po štirih letih je umor ameriškega raperja XXXTentaciona, s pravim imenom Janseh Onfory, končno dobil sodni epilog. Trojica obtoženih je zvezdnika umorila iz zasede, potem ko so ga oboroženi pričakali pred prodajalno z motornimi kolesi, od njega zahtevala torbo z denarjem in ga med prerivanjem ustrelila. Rane so bile prehude, 20-letnik ni preživel, trojici obsojenih pa zdaj grozi dosmrtna ječa.

Zgodilo se je leta 2018, tožilstvo pa je uspešno vztrajalo, da so zdaj 28-letni Michael Boatwright, 26-letni Dedrick Williams in 24-letni Trayvon Newsome načrtovali napad na raperja: ta je v torbi nosil 50 tisočakov za nakup motorja, a ga je trojica prestregla pred prodajalno in napadla. Pravzaprav četverica, kajti del morilske tolpe je bil tudi zdaj 25-letni Robert Allen, ki je takoj priznal krivdo v zameno za milejšo kazen, zdaj pa je na floridskem sodišču v Ford Lauderdalu pričal proti trojici sostorilcev. Njihovi odvetniki so vztrajali, da Allen nikakor ni povezan z njimi, in še opozarjali, da preiskovalci na raperjevem truplu niso odkrili sledov DNK nobenega od štirih.

Njegovo življenje se je končalo že pri 20 letih.

Tožilstvo je kljub temu dokazalo, da so se napadalci povezali zato, da zvezdnika oropajo in ob upiranju tudi pokončajo. Da so bili vseskozi v stiku, dokazujejo tudi podatki z njihovih mobilnih telefonov. S kraja zločina so pobegnili v črnem terenskem avtomobilu, na torbo z denarjem prav tako niso pozabili.

Proti trojici je pričal četrti sostorilec.

XXXTentacion je zaslovel z nalaganjem svojih pesmi na spletno stran SoundCloud, v svojih temačnih delih pa se je dotikal depresije, odvisnosti, osamljenosti. Navdih je iskal pri Nirvani in skupini Linkin Park, v zasebnem življenju pa se je spopadal s kopico preglavic. Med drugim so ga nemalokrat obravnavali zaradi družinskega nasilja, leta 2016 so ga prijeli zaradi napada na svoje dekle.