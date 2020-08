Raperja našli razkosanega

Hotela je skriti truplo, zato ga je razkosala, potem pa ni vedela, kaj bi z njim.

Ruska policija iz Sankt Peterburga je prijela 36-letno, ker je razkosala svojega moža, znanega raperja, njegove organe oprala v pralnem stroju in jih posolila ter spravila v hladilnik. Žena trdi, da je 30-letnik umrl zaradi prevelikega odmerka mamil, preiskovalcem je rekla, da ni hotela, da bi njegovi oboževalci izvedeli, da je umrl tako neslavno, in bi bilo bolje, če bi preprosto izginil, zato je razkosala njegovo truplo in ga v vrečkah shranila v hladilniku, delo ji je vzelo štiri dni, uporabila je nož, kladivo, žago, plastične posode in desko za rezanje. Ob njegovem truplu je našla iglo, je povedala in še, da je postal zasvojen v času pandemije. Medtem ko je razkosavala moža, je bil v stanovanju, tega je potem dodobra očistila, tudi njun dveletni sin. Po poročanju lokalnih medijev naj bi ji pomagala njena mati. Njegovi prijatelji pravijo, da je imel pevec težave z alkoholom, mamil pa da ni jemal.Ruska policija je odprla preiskavo umora, kot je bilo pevčevo pravo ime, po rodu je bil iz Ukrajine. Ženina odvetnica, ki je Marino nagovarjala, naj sama pove policiji za razkosanje, je zanikala poročila medijev, da je moževe organe oprala v pralnem stroju, prav tako to, da naj bi bila vpletena raperjeva tašča. Policijo je poklicala odvetnica in povedala, da je raper umrl 25. julija; žena, je še dejala odvetnica, je hotela skriti truplo, zato ga je razkosala, potem pa ni vedela, kaj bi z njim. Policija je Marino pridržala, čaka jo detektor laži.