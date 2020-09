Ranjeno Britanko so pustili v vodi

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Gliser naj bi pred nesrečo v zgodnjem jutru vlekel smučarje na vodi. FOTO: Jacob Ammentorp Lund/Getty Images

V Grčiji in Veliki Britaniji še vedno odmeva tragična smrt matere štirih otrok, ki jo je med dopustovanjem na Krfu usodno povozil gliser. Ravnanje osumljencev za nesrečo pa je naravnost sramotno, se za glavo drži tamkajšnja policija, voznik plovila in preostali na krovu so namreč s kraja pobegnili in pozneje zapustili gliser.Možje postave so potrdili, da so prijeli tri mlade Britance, ki naj bi bili krivi za smrt 60-letne: obetajo se jim hude obtožbe, saj ne le da so z neprimerno hitro vožnjo povzročili nesrečo, hudo ranjeno plavalko so pustili nemočno sredi morja. Britanka bi usodno trčenje morda preživela, če bi ji na gliserju takoj dali prvo pomoč in jo hitro prepeljali na kopno, pišejo grški mediji, a so jo v zgodnjem jutru pustili v vodi, približno 400 metrov od plaže Avlaki. Poškodbe zaradi propelerja, ki naj bi ji hudo ranil glavo in noge ter prerezal tudi arterijo, so povzročile neustavljive krvavitve, 60-letnici pozneje, ko so jo iz vode izvlekli drugi plavalci, ni bilo več pomoči. Ob prihodu v bolnišnico na Krfu so lahko le še potrdili njeno smrt, točen vzrok smrti in okoliščine nesreče pa pristojni še preiskujejo.Znano je le, da naj bi gliser pred trčenjem vlekel smučarje na vodi, voznik in domnevno še dva turista na krovu pa so čoln pozneje zapustili v marini na drugi strani otoka in izginili. Policija je trojici osumljencev kaj hitro prišla na sled, od podrobnosti pa so za zdaj razodeli le, da so prav tako britanski državljani. Ti so sicer zelo pogosti obiskovalci Krfa, otok pa naj bi redno obiskovala tudi smrtna žrtev: Clair, ki naj bi na Krfu pred desetletji spoznala tudi bodočega moža, je sicer mati štirih otrok, letošnje počitnice pa je tam preživljala z življenjskim sopotnikom in hčerama. Sinova sta letos ostala doma.