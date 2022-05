To so otroci, ki so umrli pod streli 18-letnika (FOTO)

Žrtve krvavega masakra v Teksasu dobivajo imena in obraze. Pod streli 18-letnega Salvadorja Ramosa je umrlo najmanj 19 otrok, starih od sedem do 11 let, ter tudi dve učiteljici.

Ramos je delal v restavraciji s hitro prehrano, v medijih pa ga opisujejo kot osamljenega otroka, ki so ga pogosto zbadali in zasmehovali zaradi njegovih ustnic in uporabe črtala za oči. Ramos je pred svojim strelskim pohodom na šoli Robb Elementary School ustrelil še svojo babico. Orožje naj bi si kupil za 18. rojstni dan in ga ponosno razkazoval na družabnih omrežjih. V torek je oborožen in z neprebojnim jopičem prišel na šolo in začel streljati vsepovprek.

Pod njegovimi streli so umrli tudi 10-letni Xavier Lopez, devetletna Uziyah Garcia in štiri desetletne deklice Makenna Elrod, Amerie Jo Garcia, Eliahana Torres in Ellie. Umrli sta tudi dve učiteljici Eva Mireles in Irma Garcia. Za zdaj poročajo, da je umrlo 19 otrok, ob njih pa tudi dve učiteljici, a policisti napovedujejo, da bi se lahko število žrtev še povečalo.