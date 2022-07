Groza ob državnem prazniku: raketa ubila brata in sestro

Francoski državni praznik, ki zaznamuje enega najpomembnejših dni v njihovi zgodovini, se je sprevrgel v tragedijo.

Med veličastnim ognjemetom, ki ga vsako leto 14. julija občudujejo udeleženci praznovanj dneva padca Bastilje, ki potekajo po vsej državi, sta namreč umrla brat in sestra. Deček je imel komaj sedem let, dekle 24. Oblasti v mestu Cholet so včeraj še preiskovale okoliščine, saj se je nesreča zgodila v večernih urah v množici ljudi, in kljub temu da obstaja nekaj posnetkov, ki so jih ljudje objavili na spletu, tudi z njih ni jasno razvidno, kaj je šlo narobe.

Policija v povezavi s tragedijo preiskuje sum storitve kaznivega dejanja uboja.

Na enem od njih je mogoče videti skupino ljudi, ki je opazovala ognjemet, nato pa je proti njim nenadoma poletela raketa in tudi eksplodirala. Slišati je bilo krike, ko se je skupina razbežala.

»Brat in sestra sta stala v bližini stadiona, približno 30 metrov od ognjemeta. Nastala je okvara, kakšna in zakaj, še preiskujemo, in raketa je poletela proti njima ter ju tudi zadela,« je za lokalne medije povedal tožilec Eric Bouillard in potrdil, da sta oba v nesreči izgubila življenje, še tretja oseba je bila s hudimi opeklinami prepeljana v bolnišnico, njeno stanje pa da je kritično.

Policija v povezavi s tragedijo preiskuje sum storitve kaznivega dejanja uboja, je dodal Bouillard. Na družabnih omrežjih se je ob tem razvnela razprava, ali je bilo na prireditvi sploh ustrezno poskrbljeno za varnost. »Trideset metrov med ognjemetom in ljudmi se mi osebno zdi veliko premalo. Morda predpisi to dovoljujejo, a razdaljo bi morali povečati,« je komentirala domačinka in ni jih bilo malo, ki so se z njo strinjali.

V številnih francoskih mestih so sicer v četrtek ognjemete ob državnem prazniku odpovedali. V Franciji, enako kot v večjem delu Evrope, namreč vztrajajo suša in visoke temperature, posledično je izjemno visoka nevarnost za nastanek požarov, zato se pristojnim ni zdelo primerno, še manj odgovorno, da bi izzivali srečo z raketami, ki bi lahko v trenutku zanetile požar.