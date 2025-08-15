VEČ MRTVIH

Putin na poti na Aljasko, v njegovi državi pa huda eksplozija (VIDEO)

V eni tovarni je danes odjeknila silovita eksplozija.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI

STA, M. J.
15.08.2025 ob 21:51
STA, M. J.
V tovarni v ruski regiji Rjazan je danes odjeknila silovita eksplozija, v kateri je umrlo najmanj pet ljudi, več kot sto jih je poškodovanih, je na Telegramu sporočil guverner regije Rjazan Pavel Malkov. Po poročanju ruskih medijev je tovarna proizvajala smodnik in eksplozivna sredstva.

Po poročanju ruskih državnih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, se je zrušilo poslopje tovarne, pod ruševinami pa bi lahko bilo še več žrtev.

Vzrok eksplozije še ni znan. Pristojne oblasti preiskujejo, ali je šlo morda za kršitev varnostnih predpisov za industrijske objekte.

Že resni incidenti

V preteklosti so se v tej regiji zgodili resni incidenti, povezani s skladiščenjem ali proizvodnjo streliva.

Leta 2021 je v eksploziji v tovarni istega podjetja, ki upravlja tovarno v Rjazanu, umrlo 17 ljudi, še navaja AFP.

