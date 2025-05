Psihiatrični pacient iz bolnišnice naravnost na prizorišče umora: »Potreboval sem ...«

V stanovanju v zagrebškem naselju Prečko, kjer je bil novembra 2023 umorjen 48-letni domnevni diler Marko J., je policija februarja letos naletela na novo kršitev – v zapečaten prostor se je nezakonito zatekel 51-letni monter ogrevalnih sistemov Zlatko P., ki je želel pobegniti pred mrazom.

Po odpustu iz psihiatrične bolnišnice Sveti Ivan je 6. februarja okoli 6.30 zjutraj vstopil v zaklenjeno in uradno zapečateno stanovanje, kjer je pred tem potekala kriminalistična preiskava.

Poškodoval in odstranil uradni pečat

Kljub temu da so bila vhodna vrata še vedno zapečatena z uradnim pečatom policije, Zlatko P. ni okleval – pečat je odstranil in vstopil. Zaradi poškodovanja in odstranitve uradnega pečata ter nezakonitega vstopa je proti njemu tožilstvo vložilo obtožnico. Predlagana kazen: tri mesece pogojnega zapora z enoletno preizkusno dobo in plačilo 26 evrov sodnih stroškov.

FOTO: Damir Krajac Cropix

»Drži, vstopil sem v stanovanje 6. februarja, potem ko so me odpustili iz bolnišnice. Potreboval sem zavetje pred mrazom, zato sem odstranil pečat in vstopil,« je obtoženi pojasnil na zaslišanju.

Policisti so ga v stanovanju našli in identificirali tudi na podlagi zdravniške dokumentacije. Vrata so bila odklenjena, pečat poškodovan, del slednjega je ležal tudi na tleh ob vhodu.

V samoobrambi zabodel

Stanovanje, v katero se je zatekel, je bilo kraj pretresljivega zločina, ko je 21-letni Dominik Škreb v samoobrambi, obvarovati je želel tudi svojo bolno mater, do smrti zabodel Marka J., ki je v stanovanje prišel zaradi domnevnega dolga v višini 15 evrov. Marko J. naj bi fizično napadel žensko, nato pa se spopadel še s Škrebom, ki ga je zabodel v obraz, vrat in prsi.

Sodišče je kasneje dejanje opredelilo kot uboj na mah – storjeno v stanju močnega čustvenega afekta. Škreb je bil nepravnomočno obsojen na tri leta zapora.

V času postopka so predvajali tudi videoposnetke nadzornih kamer, ki prikazujejo potek dogodkov pred in po usodnem srečanju – od prepira in fizičnega obračuna pri vhodu, do trenutkov tik pred umorom v stanovanju.

Zlatko P., ki je sicer že znan policiji zaradi preteklih kaznivih dejanj, povezanih z drogami in premoženjskimi delikti, pa je zdaj obtožen kršenja uradnega pečatenja prostora – v istem stanovanju, kjer se je nekaj mesecev prej zgodil zločin, ki je pretresel hrvaško javnost.