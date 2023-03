Psa prebodli z vilami, vrgli v kanal in pustili poginiti (FOTO)

Na Hrvaškem so psa srednje rasti lastniki nabodli z vilami, ga vrgli v kanal in ga tam pustili poginiti. A Sirius je imel veliko srečo, saj so ga po naključju našli hrvaški prostovoljci in mu rešili življenje. Je zelo pogumen pes, saj je moral prestati več operacij, ki so bile vse uspešne.

Sirius je imel veliko srečo. FOTO: Družbena omrežja, Facebook

Na družbenih omrežjih so v društvu »Udruga S-PAS by Gloria Malinsledilcem« pokazali njegov napredek in se zahvalili za prostovoljne prispevke za hrano in zdravstveno oskrbo.

»Hvala Astrid in Nora za ekspresno denarno pomoč. Po mesecu dni jemanja antibiotikov smo se znebili gnoja iz rane, okužbe in vnetja. Za tiste, ki ne veste, našli smo ga v obcestnem kanalu, nabodenega z vilami. Pustili so ga umreti v bolečinah, potem ko se je nekdo divje izživljal nad njim.«

Sirius pa še nima novega lastnika, najprej se mora dobro pozdraviti. Vsaka finančna pomoč je zato še posebej dobrodošla,« ugotavljajo v društvu Udruga S-PAS by Gloria Malin, poroča Slobodna Dalmacija.

