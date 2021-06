Profesorja pretepli do smrti

Minuli konec tedna je v Varaždinu zaznamoval brutalni obračun: profesorja angleškega jezika na tamkajšnji ekonomski šoli je napadla skupina štirih in pretepenega 35-letnika v hudih ranah pustila sredi ulice. V bolnišnici, kamor so ga prepeljali reševalci po klicu mimoidočih, je zaradi poškodb umrl.



Kot poročajo hrvaški mediji, naj bi napadalci Nina Čengića, ki ga sodelavci in dijaki v šoli – tam je nadomeščal učiteljico na porodniškem dopustu – opisujejo kot prijaznega, udarjali s pestmi, kolesarsko ključavnico in palico, ga brcali, mu uničili tudi mobilni telefon in osebne dokumente ter vzeli športne copate; nazadnje naj bi po njem celo urinirali, okrutno dogajanje pa celo posneli s telefonom. Policija je kmalu izsledila in tudi prijela štiri osumljence, žensko in tri moške, in sicer 24-letno Asjo G., njenega 20-letnega brata Ivana G., 29-letnega Ivorja V. in 25-letnega Dominika Ž. Zakaj so se spravili nad Čengića, ni znano, po vsej verjetnosti pa je v ozadju pijani spor: 35-letnik naj bi usodnega večera vinjen zmerjal četverico in preostale goste, ki so ga potem odslovili iz kluba. Čengić naj bi zato poklical policijo in jih prijavil, ta je prispela v lokal in popisala incident. Po odhodu mož postave naj bi se četverica profesorju okrutno maščevala. Po drugi različici naj bi Čengić, povsem trezen, prijavil delovanje kluba, ki naj bi kršil epidemiološke ukrepe glede obratovanja, četverica naj bi ga za to kaznovala.



Hrvaški mediji so izbrskali še, da policija preiskuje morebitno povezanost napada z lanskim ubojem, za katerega pa bo odgovarjal Čengićev 64-letni oče Željko. Ta je lani blizu svojega vikenda v Medžimurju po srditem prepiru kar šestkrat ustrelil v 28-letnika, ki je sedel v avtomobilu, in ga pokončal.

