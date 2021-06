Profesor Nino (35) umrl v strašnih mukah, pretepli so ga do smrti

Napad štirih mladih

Oče učitelja vpleten v umor

Ubijal, ker so kršili epidemiološke ukrepe?

Varaždin je v šoku po umoru učitelja angleškega jezika(35) na tamkajšnji ekonomski šoli. Črna zastava, obešena na šoli, je spomin na tragedijo. Čeprav je tam delal komaj kakšno leto (menjal je profesorico na porodniškem dopustu), je imelo osebje o njem dobro mnenje, piše Jutarnji list.Po uradnem policijskem poročilu so profesorja napadli brat in sestra(24) in(24) ter(29) in(25). Sumijo, da so profesorja v bližini šole do smrti pretepli z lesenimi policami po glavi in ​​telesu. Ženska je menda za pretepanje uporabljala verigo in ključavnico. Nina so mimoidoči našli hudo poškodovanega in poklicali rešilca, a je žal v nedeljo zvečer v bolnišnici umrl.Kot še poroča Jutarnji list, je Nino večer preživel skupaj z napadalci v zbirališču Kulturana. Kaj se je tam zgodilo, še ni znano. Po neuradnih informacijah policija preiskuje, ali je ta dogodek povezan z lanskim majem, ko je oče Nina(64) ubil nekega 28-letnika.Ninov oče je v bližini svojega vikenda v Varaždinu pristopil do avtomobila, v katerem je sedel 28-letnik, in po prepiru vanj s pištolo pištole izstrelil šest strelov. Moški je 23. maja umrl zaradi hudih poškodb glave. Ob krvavem dogodku je bil v nadlaket ranjen 63-letni sosed, ki je stal ob avtomobilu, odlikovani polkovnik hrvaške vojske. V Varaždinu se sicer govori, da je bil možen vzrok konflikta Čengićeva prijava druščine policiji, ker naj bi kršili epidemiološke ukrepe.