Prodajali ponarejene potne liste za 2500 evrov, zelo iskani so bili slovenski

Prijeti so bili P. S. (60), Š. N. (42), M. V. (52), B. Ž. (36), N. D. (61) in P. M. (29). Skupina je osumljena, da je začela poslovati junija lani, in sicer so v nelegalnih tiskarnah izdelovali lažne dokumente držav Evropske unije.

Poleg potnih listov in osebnih izkaznic so izdelovali tudi južnoafriška vozniška dovoljenja in jih še naprej prodajali po ceni od 1200 do 2500 evrov. Cena je bila odvisna od storitve – od kakovosti izdelave, pa tudi od tega, ali je šlo le za en dokument, ali za cel »komplet«, ki vključuje osebno izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje.

Sumijo, da so pridobili protipravno premoženjsko korist v višini več kot milijon in pol dinarjev, kar je približno milijon tristo evrov.

Najdeni pripomočki hudodelske združbe

Policisti so med preiskavo stanovanj in drugih prostorov, ki jih uporabljajo člani te organizirane hudodelske združbe, našli številne dokaze. Gre za več kosov ponarejenih osebnih dokumentov, diplom, spričeval, pa tudi za ilegalno tiskarno za izdelavo ponarejenih dokumentov.

Naročniki takih kriminalnih združb so kriminalci, ki se skrivajo pred zakonom in si na vse načine poskušajo olajšati umazano delo. Primeri aretacij nekaterih najvidnejših imen iz podzemlja potrjujejo, da so hrvaški in slovenski potni listi med priljubljenimi med kriminalci.

Filip Korać je bil nedavno aretiran na Madžarskem, zaradi suma vpletenosti v tihotapljenje mamil pa sta ga iskali tako Francija kot Bosna in Hercegovina. »Padel« je v Szegedu, pri njem so našli črnogorske dokumente.

Čeprav je v javnosti znan kot nevarno ime, desna roka Luke Bojovića, nikoli ni odgovarjal za hujše kaznivo dejanje. Lani so ga prijeli na Hrvaškem in kmalu tudi obsodili, prav tako zaradi ponarejanja listin. Imel je ponarejen hrvaški potni list na ime Slobodan Koralija, dokument pa je bil izdan leta 2017. Vendar so ga obsodili pogojno in kmalu izpustili.

Mimogrede, pred štirimi leti so v akciji Krt, ki jo je izvedla hrvaška policija, odkrili, da so vodje klanov dajali tudi do 15.000 evrov za hrvaške potne liste, katerih lažne podatke je bilo skoraj nemogoče posumiti pri mejnih kontrolah, poroča blic.rs.