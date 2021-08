Prizori iz Zagreba, ki so zgrozili ves Balkan (VIDEO)

V Zagrebu je v torek zvečer izbruhnil pravi kaos, ko so se navijači nogometnega kluba Dinamo Bad Blue Boys (BBB) spopadli z navijači poljske Legije. V zahodnih predelih mesta Maksimir in Dubrava se je pred tekmo 3. kroga predtekmovanja lige prvakov spopadlo več sto navijačev obeh nogometnih klubov. Hrvaški mediji poročajo, da so bili Poljaki zelo nasilni in da so uporabljali bakle, palice in vse, kar jim je prišlo pod roke. Znesli so se tudi nad inventarjem bližnjih barov. Na enem izmed parkirišč naj bi skupini druga v drugo metali bakle in tudi kamenje.Policija je hitro posredovala in preprečila še hujše izgrede. Sporočila je, da se je spopadlo okoli 200 navijačev in da med njimi ni bilo poškodovanih. Kot poročajo hrvaški mediji, je šlo za načrtovano provokacijo Poljakov, ki naj bi se v Zagreb z avtobusi pripeljali z jadranske obale, kjer dopustujejo, delno pa tudi iz tujine. Tudi BBB so se hitro organizirali in se zbrali v večjem številu.Prizori iz Zagreba so šokirali tudi Srbe. Huligani so divjali po delu mestu, kmalu pa bi lahko prišli v Beograd, kajti če bo Dinamo premagal Legijo, ga v naslednjem krogu namreč čaka Crvena zvezda, če bo seveda boljša od Šerifa iz Moldavije (včeraj se je tekma v Beogradu končala z 1 : 1). Srbi pišejo, da je v Zagrebu vladalo vojno stanje, saj je tja prišlo koli 50 avtobusov poljskih navijačev. Prizori, ki so sledili, pa so šokirali ves Balkan.Nekateri Zagrebčani so se sicer hudovali, ker sicer prisotni policisti niso posredovali prej, ampak so zgolj sedeli v svojih avtomobilih.Na enem izmed posnetkov je videti poljske navijače, kako se pripravljajo na spopad s hrvaškimi: