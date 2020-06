Iz Kitajske so nedavno poročali o grozljivi nesreči, ko je prišlo do eksplozije cisterne za prevoz nafte. Na avtocesti pri mestu Venling na vzhodu države je pri tem umrlo najmanj 10 ljudi, več kot 100 je poškodovanih.







Ob eksploziji so se zrušile hiše in tovarne v neposredni bližini. Nad prizoriščem tragedije so se vili črni oblaki dima, reševalci pa še vedno rešujejo ujete v ruševinah.