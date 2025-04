Prizori groze na A3: gasilci iz zmečkanega kombija reševali ukleščene ljudi (FOTO)

Kot navajajo hrvaški mediji, se je na avtocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac v ponedeljek popoldan zgodila huda prometna nesreča. Po podatkih Prostovoljnega gasilskega društva Oriovac sta bila v nesreči udeležena kombi in tovorno vozilo, več oseb pa je ostalo ukleščenih v vozilu. Na kraj sta bili napoteni dve gasilski vozili in enajst gasilcev. Ob prihodu na kraj so gasilci s hidravličnim orodjem in v sodelovanju z reševalci nujne medicinske pomoči pričeli z reševanjem ponesrečencev iz kombija.

Poškodovani so bili z reševalnim vozilom prepeljani v bolnišnico, ena oseba pa je bila zaradi resnosti poškodb prepeljana z medicinskim helikopterjem.

Kot poroča 24sata, je bil v nesreči en moški huje poškodovan, podrobnosti preiskave, kdo in kako je povzročil nesrečo, naj bi bile znane danes.