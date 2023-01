Priznal teroristični napad, grozi mu dosmrtni zapor

63-letni Frank James je na sodišču ob priznanju krivde dejal, da je nameraval povzročiti le hude telesne poškodbe in ne smrti, vendar se je zavedal, da bi lahko bilo njegovo dejanje smrtonosno.

James najprej sprožil nekaj dimnih bomb, nato pa začel streljati. Izstrelil je najmanj 33 nabojev iz pištole na ljudi v vagonu vlaka. Skoraj neverjetno je, da ni nikogar ubil.

Streljanje načrtoval več let

Tožilka Sara Winik je povedala, da je James napad načrtoval štiri leta. Bombe je po njenih besedah odvrgel tako, da se bodo potniki nagnetli v del vagona, kjer jih bo lažje pobijal. Izkoristil je zmedo in slab nadzorni sistem varnostnih kamer ter pobegnil na drug vlak in se odpeljal na Manhattan. Sam je poklical policijo, ki ga je zaman iskala skoraj dva dni.

Hrano in oskrbo za zapahi bo imel zagotovljeno skoraj res do konca življenja, saj je med drugim priznal teroristični napad na sistem javnega prevoza, kar ga postavlja ob bok islamskim skrajnežem, čeprav ni musliman. Imel bo tudi psihiatrično oskrbo, kot jo ima že sedaj. James s tožilci ni sklenil dogovora o nižji kazni v zameno za priznanje krivde. Pred priznanjem sicer najprej ni hotel na sodišče in sodnik William Kuntz je izdal ukaz, da ga privedejo na silo. Dejanja ni obžaloval ampak je napovedal, da bo to storil, ko mu bo sodišče izreklo kazen.

Pred napadom je objavil več videoposnetkov, na katerih je razpravljal o rasnih vprašanjih, nasilju, lastni duševni bolezni in podobnih rečeh. Jezen je bil na nasilje nad temnopoltimi.

