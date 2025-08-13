V BLIŽINI OTOKA LAMPEDUSA

Prišli so po boljše življenje, doživeli pa tragično nesrečo: 20 jih je umrlo v brodolomu

V brodolomu čolna z migranti je danes umrlo najmanj 20 ljudi.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI

STA, A. Ka.
13.08.2025 ob 16:26
13.08.2025 ob 16:27
STA, A. Ka.
13.08.2025 ob 16:26
13.08.2025 ob 16:27

V bližini italijanskega otoka Lampedusa je v brodolomu čolna z migranti danes umrlo najmanj 20 ljudi, približno toliko jih pogrešajo, je sporočil Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR). Po poročanju italijanskih medijev je preživelo 61 ljudi, ki so že prispeli na Lampeduso.

»Od začetka leta je v osrednjem Sredozemlju umrlo 675 ljudi,« je tiskovni predstavnik UNHCR Filippo Ungaro zapisal na družbenem omrežju X in ob tem izrazil globoko žalost ob zadnji tragediji.

Na čolnu je bilo po prvih ugotovitvah najmanj 97 ljudi. Reševalne operacije še vedno potekajo, v iskanje pogrešanih pa je bil po poročanju tujih tiskovnih agencij napoten tudi helikopter.

