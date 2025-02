Njeno izginotje spremljala vsa regija, zdaj potrdili obtožnico za umor male Danke! V njej so ta tri imena

Višje sodišče v Zaječarju v Srbiji je potrdilo obtožnico zoper obtožena Dejana Dragijevića iz vasi Zlot in Srđana Jankovića zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju umora Danke Ilić.

V Banjskem Polju v Srbiji je marca 2024 izginila dveletna deklica Danka Ilić, za njen umor pa sta bila obtožena Dejan Dragijević in Srđan Janković.

Potrjena je bila tudi obtožnica zoper Radoslava Dragijevića iz vasi Zlot, zaradi kaznivega dejanja pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja.

Sumijo, da sta Dejan Dragijević in Srđan Janković 26. marca v Banjskem Polju pri Boru z avtomobilom JKP Vodovod, podjetja v katerem sta bila zaposlena, zbila dveletno deklico in jo nato vrgla v vozilo. Sumijo, da sta truplo odvrgla na deponijo, od koder so ga pozneje odstranili. Truplo niso nikoli našli.

Primer je mesece spremljala javnost celotne regije, pojavljale so se različne teorije o izginotju deklice. V preiskavi so zaslišali 25 prič, med njimi sosede in starše Danke Ilić.