Primer, ki pretresa javnost: 20-letnica s 26 telefoni, prilepljenimi na telesu, umrla

Brazilska policija preiskuje nenavaden primer smrti 20-letne ženske, ki so jo 29. julija našli mrtvo na avtobusu v mestu Guarapuava. Ženska je med vožnjo z avtobusom iz Foz do Iguaçuja proti São Paulu nenadoma zbolela, ob postanku na postajališču za oddih pa je začela težko dihati.

Ko so prispeli reševalci, se ji je ustavilo srce in je prenehala dihati. Kljub 45-minutnim poskusom oživljanja so bili neuspešni.

Preiskava je pokazala, da pri sebi ni imela drog, v njeni prtljagi pa so našli več steklenic alkohola. Najbolj nenavadno pa je bilo to, da je imela na telesu prilepljenih 26 različnih iPhonov – nekateri med njimi so bili obnovljeni starejši modeli.

Policija je za lokalne medije sporočila: »Civilna policija zvezne države Paraná preiskuje primer in čaka na zaključek forenzičnih poročil, da bi ugotovili točen vzrok smrti. Po prvih podatkih je bila ženska na poti sama, 26 mobilnih telefonov, pritrjenih na njeno telo, pa je bilo zaseženih in predanih carinski upravi.«

Zakaj je imela 20-letnica 26 iPhonov prilepljenih na telo?

Ena izmed preiskovanih teorij je, da je ženska nezakonito prevažala telefone – torej se je morda ukvarjala s tihotapljenjem. Preiskovalci zdaj poskušajo izslediti izvor naprav in preveriti, ali je bil namen tihotapljenje elektronskih naprav.

Njeno truplo so poslali na Forenzični inštitut za nadaljnje preiskave, da bi ugotovili točen vzrok smrti. Identiteta ženske za zdaj še ni razkrita.

Tihotapljenje pametnih telefonov v Braziliji v porastu

Po poročanju Forbesa tihotapljenje pametnih telefonov v Braziliji močno narašča. Leta 2024 naj bi vsak četrti telefon v državo prišel po nezakoniti poti – medtem ko je bil ta delež leta 2023 le en od desetih. Po podatkih analitskega podjetja IDC to pomeni približno 6,2 milijona telefonov, od katerih naj bi jih večina prišla iz Paragvaja.

Čeprav še ni potrjeno, da je ženska res tihotapila telefone, preiskava še vedno poteka, poroča ladbible.com.

