Priljubljeni otok Ronalda in Bona končal v plamenih: sredi noči so jih postrojili

Otok Vamizi, ki se nahaja nedaleč od obale Mozambika je bil že nekaj časa kraj za rajski oddih za številne svetovne zvezdnike. Bogati in slavni so odkrili ta košček raja na zemlji in si tam privoščili počitnice. Med njimi so bili tudi Bono Vox, Cristiano Ronaldo, Daniel Craig, Princ Albert ...



Ootok je doletela strašna nesreča, saj so nanj prišli člani teroristične organizacije ISIS in naredili pravo razdejanje. Nektari mediji celo pišejo, da so rajski otok spremeili v pepel. Sredi noči so člani teroristične organizacije vdrli na otok in postroji turiste ter prebivalce in jim dali jasna navodila. »Bežite ali pa vas bomo vse pobili!«



Sporočilo je bilo več kot jasno in prebivalci so se v trenutku razbežali, ISIS se ni dolgo zadržal na rajskih plažah, vendar so vse skupaj vseeno pustili v plamenih. Uničili in zažgali so vse nastanitve na Vamiziju.