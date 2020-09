Prijet pedofil, neprimerno je prijemal osemletnico

Pripadniki ministrstva za notranje zadeve v Novem Sadu so aretirali možakarja, znanega po kraticah N. P. (49), ki je osumljen kaznivega dejanja spolnega nadlegovanja.



Neprimerno naj bi se dotaknil osemletnice. Osumljenega so pridržali in bo s kazensko ovadbo priveden na pristojno tožilstvo. Igor Jurić, direktor Fundacije Tijane Jurić, je za TV Kurir poudaril, da gre za še en primer v vrsti. »Novi Sad je postal središče pedofilije, vendar moram poudariti odlično delo policije. Za ta primer moram pohvaliti policijo in reči, da se mora ta boj nadaljevati po vsej Srbiji. Niso ogrožena le velika mesta, veliko stvari se dogaja v manjših krajih, zato bi se morali osredotočiti na to,« je dejal Jurić.



Dodaja, da se je v zadnjem času v primerjavi s prejšnjimi leti povečalo število poročil o pedofilih: »Žrtve smo spodbujali, naj prijavijo zlorabe, sojenja morajo biti krajša, kazni je treba povečati in primere reševati hitreje.« Jurić ob tem poudarja, da se otroci težko odločijo prijaviti zlorabe.