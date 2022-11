Prijeli tri medicinske sestre, vpletene v fizični napad na varovanko v domu starejših (VIDEO)

Poročali smo o grozljivem napadu na eno izmed varovank v domu upokojencev v kosovski Peći. Policija je odpeljala tri ženske, osumljene, da so fizično zlorabljale in snemale starejšo žensko. Hči zlorabljene ženske je povedala, da je posnetek videla v služb in da ni mogla verjeti, kaj se dogaja. Dve medicinski sestri sta osumljeni napada, tretja pa nedovoljenega snemanja in fotografiranja. Zaradi suma vplivanja na priče so nasilnicama odredili 30-dnevni pripor, poroča 24sata.

Ena od prijetih je Aurona Peljaj, ki je na policiji trdila, da se je v resnici branila pred starko, čeprav se na posnetku jasno vidi, da se celo smeje, ko klofuta nesrečnico. Njen oče Naim Peljaj se je v izjavi za Kljan Kosova tudi javno opravičil družini Nure iz Đakovice in dejal, da so objavljeni posnetki močno prizadeli njega, pa tudi njegovo družino.