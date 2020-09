Prijeli samooklicanega Jezusa

Usoda prebivalcev Mesta sonca ni znana. FOTO: YouTube

Pripravljali so se na apokalipso.

Od prometnega policista do Jezusa Kristusa se glasi njegova zgodba, no, vsaj on si želi, da bi bilo tako.in še dve vodji njegove kultne skupine so zaradi domnevnega izsiljevanja denarja in trpičenja sledilcev prijeli v Sibiriji, v obsežni operaciji na odročnem območju pa so sodelovali oboroženi agentje ruske zvezne varnostne službe in policisti.Poleg 59-letnega Toropa sta se v lisicah znašla, nekoč bobnar v pop skupini, in, ki so ustanovili sporno versko združenje, med izvajanjem obredov pa številne pripadnike zlorabljali, nekatere so tudi huje telesno poškodovali. Cerkev poslednje zaveze je Torop ustanovil leta 1991., dve leti po tem, ko je izgubil službo pri policiji in doživel domnevno razsvetljenje ob razpadu Sovjetske zveze. V Krasnojarsku je s privrženci postavil celo naselje, Mesto sonca, njegova sekta pa se je začela širiti po vsem svetu in je nazadnje štela več kot 10.000 privržencev.Sam sebe je oklical za Jezusa Kristusa, med privrženci je bil znan kot. Poudarjal je, da je sam živa beseda Boga očeta in da Bog vse, kar želi povedati svetu, sporoča prek njega. V kultu je prepovedal kajenje, uživanje alkohola, mesa, kave, čaja, sladkorja, kvašenega kruha in pšenice. Določil je tudi novi dan božiča, in sicer 14. januar, ko je njegov rojstni dan. Ker je vernikom zapovedal skromnost, so mu morali redno izročati ves denar, vsak dan pa so se pripravljali na po njegovem neizogibno apokalipso.Uradna pravoslavna cerkev je že dolgo opozarjala na številna kazniva dejanja v Mestu sonca, zakaj se je policija tako dolgo pripravljala na akcijo, ni jasno. Prav tako ni znana usoda številnih vdanih vernikov, ki so ostali v naselju.