Prijeli lažno kirurginjo Olgico, ki naj bi bila kriva za te grozne opekline (FOTO)

Mesar, ki je iznakazil številne Srbkinje in je bil prejšnji teden ujet, ni edini lažni estetski kirurg, ki so ga iskale srbske oblasti. Na srbsko-hrvaški meji so prijeli, lažno zdravnico, ki je med estetskimi posegi hudo poškodovala več oseb. Prijavo proti njej so podale številne ženske in moški, ker jim je v Banjaluki in Beogradu prizadejala hude opekline.Olgica se je strankam predstavljala kot bosanska predsednica estetske kirurgije, miss BiH ter zdravnica. Obraz številnih žensk, ki so jo obiskale, je iznakazila, povzročila jim je hude opekline in mnoge brazgotine.