Prijeli klavca iz Ruande, ki je bil na begu 22 let

Eden najbolj iskanih obtožencev za genocid v Ruandi je po 22 letih izmikanja roki pravice pristal v priporu. Kakor so sporočili iz Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (IRMCT) v Haagu, ki je nasledil Mednarodni kazenski tribunal za Ruando (ICTR), so v Republiki Južni Afriki aretirali Fulgencea Kayishemo, odgovornega za smrt najmanj 2000 ljudi leta 1994.

Spomin na genocid v Ruandi je še vedno boleč, vseh storilcev pa še niso polovili. FOTO: Antony Njuguna/Reuters

Kayishema, nekdanji inšpektor ruandske pravosodne policije, je bil aretiran v skupni operaciji MICT in južnoafriških oblasti, obtožen pa je sodelovanja pri izvajanju genocida in zločinov proti človečnosti. Leta 1994 so skrajneži večinskega ljudstva Hutujcev v komaj sto dneh pobili več kot 800.000 članov manjšine Tutsijev in zmernih Hutujcev. Kayishema je bil uradno obtožen leta 2001, odtlej pa je bil na begu. Za njim je bila razpisana mednarodna tiralica, ZDA pa so za informacije, ki bi pripeljale do njegovega prijetja, ponujale pet milijonov dolarjev nagrade. Fulgence Kayishema je bil eden od preostalih štirih ubežnikov, ki jih še vedno iščejo zaradi sodelovanja v genocidu v Ruandi.

800 tisoč ljudi je bilo ubitih v Ruandi leta 1994.

Po podatkih IRMCT, ki deluje v okviru OZN, je Kayishema odgovoren za poboj več kot 2000 Tutsijev, ki so se zatekli v katoliško cerkev v Nyangeju. Obtožnica pravi, da je med drugim kupil in razdelil bencin za požig cerkve, v kateri so bili begunci. Ko požig ni uspel, so Kayishema in njegovi sodelavci z buldožerjem porušili cerkev ter pobili begunce, v naslednjih dneh pa so nadzorovali še prenos trupel v množična grobišča.