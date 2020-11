Prijeli Avstrijca, ki naj bi ustrelil 33-letnega slovenskega državljana

Potem ko je srbsko ministrstvo za notranje zadeve razpisalo mednarodno tiralico za 47-letnim avstrijskim državljanom Avstrije R. R., ga je prijela mejna policija BiH na mejnem prehodu Šepak pri Zvorniku v Srbiji. Osumljen je, da je v začetku oktobra 2015 v Banjaluki ustrelil slovenskega državljana, 33-letnega Nebojšo Čubrilovića iz Ljubljane.



Po poročanju elektronskih medijev iz BiH so Avstrijca najprej iskali zaradi informativnega razgovora, ker naj bi imel koristne informacije za preiskavo, pa se je izkazalo, da je prav on osumljenec za umor, zato so ga prijeli in ga takoj izročili srbskim policistom, zdaj pa je že v priporu v Banjaluki.



Čubrilović je bil ubit pred dobrimi petimi leti v Gundulićevi ulici v Banjaluki, kjer je začasno stanoval. V očeta dveh otrok, ki je bil zelo dobro znan slovenskim organom pregona, policistom in pravosodju, je nekdo izstrelil več nabojev. Trije so ga zadeli v hrbet, mu prebili srce in obe pljučni krili, en naboj pa ga je zadel tudi v roko.



Že pred tem je bil Čubrilović v Sloveniji obsojen na 18 mesecev zapora, in sicer kot član kriminalne združbe, ki je leta 2012 pretihotapila 50 kg kokaina iz Brazilije v Evropo. »Morilec je v temi pričakal žrtev, streljal v njen hrbet, ni pa uporabil dušilnika, čeprav se je dogajalo v središču mesta. Vse kaže, da so bili na delu profesionalci, da je šlo torej za klasično likvidacijo na mafijski način,« je za Slovenske novice dan po umoru povedal vir blizu preiskave.